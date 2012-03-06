Нацбанк заявляет, что в феврале не поддерживал курс гривни на межбанке

В феврале Национальный банк Украины не выходил на межбанковский валютный рынок с продажей валюты для поддержания курса гривни.

Об этом говорится в комментарии директора Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александра ДУБЫХВИСТА, размещенном на сайте НБУ.

«В феврале месяце Национальный банк ни разу не выходил с продажей валюты на межбанковский рынок для сглаживания колебаний курса гривни. По нашему мнению, это свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке Украины», - сказал А.ДУБЫХВИСТ.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, в феврале среднедневной спрос на межбанковском валютном рынке по сравнению с январем уменьшился по безналичным операциям на 2,8%, а предложение увеличилось на 2,1%, что способствовало снижению чистого спроса на иностранную валюту более чем в два раза.

В феврале на украинском межбанке гривня укрепилась относительно доллара США по безналичным операциям на 0,37% - до 7,9997 грн./долл. США, а по операциям продажи наличного доллара США - на 0,51% - до 8,0172 грн./долл. США.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в феврале 2012 года сократились на 1%, или на 315,4 млн. долл., – до 31,048 млрд. долл.