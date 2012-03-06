Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0360-8,0410 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0360/8,0430, к 12:00 сузился спрэд - 8,0360/8,0400. К закрытию торгов цены установились на уровне 8,0360/8,0410 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2725/0,2729, к 12:00 цены упали до 0,2717/0,2721. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5700 (+0,2450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3192/1,3194, а к 15:00 упали до 1,3152/1,3154.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6010/10,6145, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5830/10,5925. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5540/10,5645.