Как власть оправдывает собственные промахи глобальным кризисом...

Правительство начинает готовить общественность к негативным новостям об экономической динамике развития Украины в 2012 году. Информации о кризисе в ЕС и его влиянии на нашу страну доминируют в провластных СМИ. Похоже, что именно ситуация на глобальных рынках избрана главным аргументом, с помощью которого Кабмин будет пояснять провалы реформ.

А ситуация в мире сегодня действительно тревожная. Эпицентром неурядиц снова стали западные страны. Дисбалансы в госфинансах и внушительные размеры госдолга вынудили их правительства свернуть антикризисные программы, что резко негативно сказалось на темпах восстановления экономик и снизило к ним доверие инвесторов.

Такая политика сформировала риски возвращения мировой экономики в стадию рецессии, которые в конце 2011 года начали материализовываться. Первыми в «спячку» стали погружаться Евросоюз и Япония. В четвертом квартале п.г. ВВП ЕС-27 снизился на 0,3% по отношению к предыдущему кварталу, ВВП Японии – на 1%. При этом в Европе набирает обороты комплекс новых финансовых проблем, которые чиновникам пока не удается решить.

Позитивную динамику на данный момент все еще сохраняет США (+0,7%), однако это обеспечено благодаря колоссальному дефициту бюджета, который другие страны себе позволить не могут.

Дальнейшие сценарии развития ситуации не очень оптимистичны. В частности, эксперты ООН прогнозируют, что проблемы Европы в сочетании с экономическим спадом в США могут привести к глобальной рецессии. По мнению аналитиков организации, рост мирового ВВП в 2012 году может резко замедлиться, если не будут приняты действенные меры по созданию рабочих мест и предотвращению роста суверенного долга ряда стран.

Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,3% (ранее предполагался рост на 4%). При этом МВФ ожидает, что ВВП еврозоны сократится на 0,5%.

Всемирный банк также ожидает замедления роста мировой экономики в т.г. на фоне европейских долговых проблем. ВБ прогнозирует, что показатель составит лишь 2,5% (хотя в июньском докладе озвучивался прогноз на уровне 3,6%).

Выйти за рамки ЕС рецессия может по двум каналам. Во-первых, Евросоюз является одним из крупнейших эмитентов облигаций, которые находятся в портфеле многих правительств и частных инвесторов. Любые проблемы с выплатой долгов государств еврозоны мгновенно отобразятся на балансах держателей их ценных бумаг, спровоцировав новую волну дефолтов и банкротств. Во-вторых, ЕС является колоссальным рынком, адсорбирующим мировые товары и услуги. Экономическое охлаждение Европейского Союза будет означать снижение импорта и, соответственно, падение деловой активности стран - торговых партнеров.

Рецессия в ЕС серьезно обеспокоила и Украину. При этом о негативных последствиях ситуации для экономики нашей страны говорят не только рядовые спикеры власти (депутаты из большинства, лояльные эксперты, «придворные» ученые и пр.), но и первые лица государства. К слову, в украинских провластных СМИ об экономических проблемах в ЕС в последнее время говорится больше, нежели в самом Союзе. Скорее всего, уже запущены электоральные месседжи политтехнологов о том, что причиной экономических неудач Украины нужно считать кризис в Европе. Именно таким образом правительство будет объяснять народу, почему два года реформирования не принесли ожидаемых результатов.

На самом деле проблемы в еврозоне оказывают ничтожно малое влияние на экономику Украины. Правительство и частные инвесторы не вкладывали деньги в суверенные бумаги государств ЕС, поэтому никакого давления на их финансовое состояние быть в принципе не может. В географической структуре экспорта ЕС для Украины не является ключевым партнером, значит, и больших рисков для украинских производителей также нет. Более того, Украина поставляет в ЕС в основном сырье и полуфабрикаты, спрос на которые достаточно стабильный.

Таким образом, пока рецессия в ЕС локализирована, проблемы этого региона не способны оказывать негативное влияние на экономику Украины. Ухудшение макроэкономических показателей страны в последние месяцы связано в большей мере с индивидуальными просчетами. Роль экспорта в плане экономического развития снижается, а внутренние факторы (развитие малого и среднего бизнеса, бюджетные инвестиции, ПИИ), которые должны были быть активизированы президентскими реформами, так и остаются незадействованными. Их реализацию сдерживает комплекс серьезных проблем:

Негативный имидж страны. Из-за регулярных политических скандалов, налоговых нагрузок, рейдерства, давления на оппозиционный бизнес иностранные инвесторы отказываются вкладывать деньги в Украину. 90% прямых иностранных инвестиций поступают из оффшорных зон, то есть, являются «отмытыми» деньгами, которые были выведены из Украины. Без крупных западных ТНК, которые «поставят» на отечественный рынок новые технологии и деловую культуру, украинская экономика надолго застрянет в стадии стагнации.

Тотальная коррупция. Коррумпированная бюрократия является существенным тормозом развития бизнеса, а попытки власти реформировать принципы предпринимательской сферы пока не приносят ощутимого эффекта.

Отсутствие гарантий прав собственности. Ни один инвестор не будет строить или модернизировать завод, если есть вероятность, что завтра его отберут. При этом на суды надежды нет, поскольку они коррумпированы и находятся под давлением власти. Не удивительно, что инвестиционная динамика находится на нулевой отметке вопреки «колоссальным экономическим перспективам».

Неблагоприятное фискальное пространство. Украина сделала существенный шаг в деле формирования благоприятного фискального пространства, снизивши ставки ключевых налогов. Однако проблемными аспектами продолжают оставаться усложненная налоговая отчетность и своеволие контролирующих органов.

Отсутствие развитого внутреннего финансового рынка. Очень трудно работать в стране, где нет кредитных денег по приемлемым ставкам. В экономически развитых государствах даже под рисковые проекты можно привлечь долговые ресурсы под 5%. В Украине же начинающему предпринимателю просто негде взять средства, а предлагаемые займы под 15-20% делают изначально нерентабельным любой честный бизнес.

Отмеченные внутренние проблемы оказывают куда большее влияние на экономику Украины, нежели рецессия в ЕС. А замалчивая реальные причины замедления развития страны, правительство только усугубляет его.

Алексей Левицкий (для УНИАН)