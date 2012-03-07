Ситуация с греческим долгом обвалила курс евро

Курс евро упал по отношению к доллару по итогам торгов вторника, 6 марта, на 1% на фоне ситуации с реструктуризацией греческого долга.

Так, к концу торговой сессии курс евро к американской валюте упал до 1,3113 доллара за евро с 1,3217 доллара за евро днем ранее. Курс доллара к иене сократился, составив 80,9 иены за доллар против 81,56 иены за доллар в понедельник. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос до 79,84 пункта с 78,31 пункта к концу предыдущих торгов.

Обеспокоенность инвесторов связана с неопределенностью вокруг реструктуризации греческого долга - прием заявок на участие в программе обмена гособлигаций Греции на новые с дисконтом заканчивается вечером 8 марта, и в случае неудачи стране придется столкнуться с неконтролируемым дефолтом по госдолгу. Для успеха программы необходимо участие квалифицированного большинства (не менее 75% держателей гособлигаций страны), передает MarketWatch.