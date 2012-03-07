Базовая инфляция в феврале составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в феврале 2012 года против января составила 0,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в феврале 2012 года показатель базовой инфляции против февраля 2011 года составил 6,1%, в январе-феврале 2012 года к соответствующему периоду 2011 года — 6,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Инфляция в январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Базовая инфляция в феврале 2011 года против января 2011 года составила 0,6%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, в 2011 году в целом – 4,6%. Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

Госбюджетом Украины на 2012 год прогнозируется инфляция на уровне 7,9%.

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