Валовой внешний долг Беларуси в 2011 году вырос до 34 млрд. долларов

Минск. Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2012 года составил 34 млрд. 28,4 млн. долл. США и достиг 62,3% ВВП против 51,6% ВВП на 1 января 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

«В расчете на душу населения валовой внешний долг на 1 января 2012 года вырос на 600 долларов, или на 20%, и составил 3595 долларов против 2995 долларов на 1 января 2011 года», - говорится в сообщении Нацбанка Беларуси.

Так, в структуре совокупного внешнего долга внешний долг органов государственного управления за 2011 год вырос на 22,8% до 12 млрд. 351 млн. долл.

«Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования на 1 января 2012 года составил 1 млрд. 529,7 млн. долл., снизившись на 17,5%. Задолженность коммерческих банков выросла на 5,6% до 6 млрд. 77,4 млн. долл. Внешний долг прочих секторов экономики составил 13 млрд. 64,3 млн. долл., увеличившись за год на 31,8%. Прямые инвестиции (межфирменное кредитование) выросли на 21,8% до 1 млрд. 6,0 млн. долл. на 1 января 2012 года», - сообщили в Нацбанке.

Согласно данным Нацбанка, на обслуживание внешнего долга за прошлый год в Беларуси было направлено 6 млрд. 320,7 млн. долл., что составило 11,6% ВВП, или 13,5% экспорта товаров и услуг. Из них 5 млрд. 405,2 млн. долл. составили выплаты по основному долгу, а 915,5 млн. долл. – платежи по процентам.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Беларуси представляет собой невыплаченную сумму фактических текущих и необусловленных обязательств, которая требует выплаты основного долга и/или процентов дебитором в будущий период времени и представляет собой обязательства резидентов Беларуси перед нерезидентами.

Валовой внешний долг включает в себя долг органов государственного управления, органов денежно-кредитного регулирования, банков и других секторов экономики.

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В Беларуси золотовалютные резервы в феврале увеличились на 54 млн.долл. - до 8 млрд. долл.

Объем золотовалютных резервов Беларуси в определении МВФ на 1 марта 2012 года составил 8035,1 млн.долл., увеличившись по итогам февраля на 53,9 млн. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

Так, согласно данным Нацбанка Беларуси, в национальном определении уровень золотовалютных резервов увеличился на 78,2 млн. долл. и на 1 марта 2012 года составил 9 584,7 млн. долл.

«Росту золотовалютных резервов способствовало увеличение цены золота на международном рынке драгоценных металлов, а также положительное сальдо купли-продажи Национальным банком иностранной валюты в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»», - уточнили в Нацбанке Беларуси.

При этом в феврале текущего года Национальным банком и правительством Беларуси были исполнены в полном объеме внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте.

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