Работа Украины и МВФ после смены руководителя миссии не изменится - Акимова

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА считает, что после смены руководителя миссии МВФ сотрудничество Украины и Фонда, по сути, не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в комментарии журналистам.

«Украина может работать с любым руководителем миссии. Важно сейчас осуществить рабочие встречи. И я думаю, что от этого работа по сути своей никак не поменяется», - сказала И.АКИМОВА. При этом она не стала уточнять причины, по которым руководитель миссии был заменен.

«Я думаю, что о причинах смены руководителя миссии нужно спрашивать у МВФ. Наверное, некорректно будет мне это комментировать», - сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, Руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине назначен Крис ДЖАРВИС. Он сменил на посту руководителя миссии в Украине Таноса АРВАНИТИСА, занимавшего этот пост с начала 2010 года.

Справка УНИАН. Танос АРВАНИТИС был назначен на должность главы миссии МВФ в Украине вместо Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая возглавляла миссию МВФ с конца 2008 года.