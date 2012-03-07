По версии Акимовой, на социальные инициативы Януковича необходимо 8 млрд. грн.
На дополнительные социальные выплаты, инициированные Президентом Украины, до конца года необходимо будет использовать 8 млрд. грн., которые планируется получить за счет роста экономики страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявила первый заместитель главы администрации Президента Ирина АКИМОВА.
«На сегодняшний день количество денег на дополнительные социальные инициативы, а это вчера подсчитывало Министерство финансов, по результатам оставшихся шести месяцев – чуть больше, до конца года - нужно порядка 8 млрд.
Поступления могут быть только из одного источника – это экономический рост, перевыполнение доходов Госбюджета, детенизация заработных плат», - сказала И.АКИМОВА.
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