По версии Акимовой, на социальные инициативы Януковича необходимо 8 млрд. грн.

На дополнительные социальные выплаты, инициированные Президентом Украины, до конца года необходимо будет использовать 8 млрд. грн., которые планируется получить за счет роста экономики страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявила первый заместитель главы администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«На сегодняшний день количество денег на дополнительные социальные инициативы, а это вчера подсчитывало Министерство финансов, по результатам оставшихся шести месяцев – чуть больше, до конца года - нужно порядка 8 млрд.

Поступления могут быть только из одного источника – это экономический рост, перевыполнение доходов Госбюджета, детенизация заработных плат», - сказала И.АКИМОВА.

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