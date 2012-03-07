На межбанке торги закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0380/8,0430, к 12:00 цены упали до 8,0320/8,0365. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений -8,0265/8,0320 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2706/0,2710, к 12:00 цены снизились до 0,2703/0,2707. К закрытию цены откатились к уровню 0,2705/09. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,6650 (+0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3115/1,3165. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5660/10,5740, к 12:00 цены ушли вниз 10,5520/10,5620. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5360/10,5470.