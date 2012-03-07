ХРОНОЛОГИЯ отношений Украины и МВФ с 1994 года

2012 год

- Начало марта - Нацбанк сообщает о погашении МВФ 575 миллионов долларов по первому траншу кредита stand-by, полученному еще в 2008 году.

- Январь – делегация правительства Украины посещает Вашингтон с попыткой возобновить прерванный диалог с МВФ.

2011 год

- Фонд замораживает финансовую помощь Украине, отказавшейся повысить тарифы до рыночного уровня, чтобы сбалансировать финансовое положение Нафтогаза и сократить направляемые ему бюджетные дотации.

2010 год

- В декабре совет директоров МВФ выделил Киеву второй транш кредита stand-by на 1,5 миллиарда долларов.

- В июле МВФ после нескольких месяцев напряженных переговоров с властями одобрил стабилизационную кредитную программу stand-by на 10 миллиардов SDR (около 15,5 миллиардов долларов), рассчитанную на 2,5 года. Одновременно был выделен первый транш на 1,89 миллиарда долларов.

2009 год

- Осень – МВФ замораживает программу из-за невыполнения правительством взятых на себя обязательств.

- Июль и май – Фонд выделяет третий и второй транши на 6,1 миллиарда долларов.

2008 год

- В ноябре МВФ одобрил двухлетнюю программу stand-by на общую сумму $16,4 миллиарда для поддержки экономики, переживавшей глубокий кризис. Украина получает первый транш на 4,5 миллиарда долларов.

Правительство, в частности, обещало оздоровить финансовое положение Нафтогаза, повысить цены на газ и электроэнергию, не допустить увеличения дефицита госбюджета свыше 1,0 процента к ВВП, закрыть слабые банки, национализировать крупные системные банки, продолжить структурные реформы.

Многие обязательства не были выполнены из-за противостояния ветвей прежней власти и из-за президентской избирательной кампании.

2004 год

- В марте МВФ одобрил годовую программу упреждающего (precautionary) stand-by на сумму 605 миллионов долларов, которые могли быть выделены при обращении властей в случае резкого роста дефицита платежного баланса. Тогда Киев обошелся без этих денег.

1998 год

- В сентябре МВФ одобрил трехлетнюю программу расширенного финансирования (Extented Fund Facility) на 2,2 миллиарда долларов, которая позже была продлена на один год до сентября 2002 года и увеличена до 2,6 миллиарда долларов. Ее цель - добиться к 2001 году роста ВВП после 10 лет падения, удержать инфляцию ниже 10 процентов в год, провести реформу пенсионной системы, энергетики, сельского хозяйства, дерегуляцию для частного бизнеса.

Программа несколько раз прерывалась из-за невыполнения Украиной взятых обязательств, в частности, из-за увеличения задолженности по возмещению экспортерам налога на добавленную стоимость. Фактически Киев получил чуть более половины предусмотренной суммы.

1997 год

- МВФ в августе утвердил третью годовую программу stand-by на сумму 542 миллиона долларов для поддержки развития экономики и реализации структурных реформ в 1997-1998 годах. МВФ сразу же выделил первый транш в размере 49 миллионов долларов.

Украина обязалась снизить инфляцию до 15 процентов в 1997 году и 12 процентов в 1998 году с 40 процентов в 1996. Дефицит госбюджета должен был снизиться в 1997 году до 4,3 процента ВВП, в 1998 году - до 2,0 процентов с 6,0 процентов в 1996 году.

Программа не была завершена из-за невыполнения правительством ее условий.

1996 год

- В мае совет директоров МВФ одобрил выделение 867 миллионов долларов в рамках второй однолетней программы stand-by при условии, что Украина добьется снижения инфляции до 1-2 процента в месяц и сократит дефицит госбюджета до 3,5 процента ВВП.

1995 год

- В апреле совет директоров одобрил годовую программу stand-by на сумму 1,57 миллиарда долларов. Цель программы - снижение инфляции примерно до 1,0 процента в месяц, либерализация экономики, сдерживание падения ВВП до 10 процентов за год, удержание дефицита госбюджета на уровне не выше 3,3 процента ВВП.

1994 год

- В октябре МВФ одобрил для Украины первый кредит Systemic Transformation Facility (STF) на сумму около 392 миллиона долларов на системные преобразования в экономике.

(Материал УНИАН)