Украина сократила негативное сальдо торговли с Польшей на 14% - польские данные

Варшава. Украина в прошлом году сократила негативное сальдо торговли товарами с крупнейшим непосредственным своим западным соседом, входящей в Евросоюз, Польшей на 14% до около 1,8 млрд. долларов с 2,1 млрд. долларов в предыдущем году.

По данным польского Министерства экономики, которыми располагает УНИАН, товарооборот между странами вырос до 7,1 млрд. долларов после почти 5,8 млрд. в 2010 году.

Экспорт из Украины в прошлом году, по польским данным, вырос на 45% до около 2,6 млрд. долларов, а польский импорт на 13,5% до почти 4,5 млрд. долларов.

В 2010 году украинский экспорт увеличился на 70%, а польского импорт - на более чем 20%.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского Госстата, Украина в прошлом году сократила негативное сальдо в торговле товарами с Польшей в 2,5 раза до 390 млн. долларов.

По украинским данным, в прошлом году Польша также уступила четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Украины в мире - Беларуси.

Справка УНИАН. По данным украинского Госстата, после вступления Польши в 2004 году в Европейский союз оборот товаров и услуг с Украиной достиг максимальных значений в 2008 году на уровне почти 7 млрд. долларов по сравнению с 1 млрд. в 2001 году.

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