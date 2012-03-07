Нацбанк создал рабочую группу по вопросу выплаты вкладов Сбербанка СССР

Национальный банк Украины создал рабочую группу по вопросу выплаты вкладов Сбербанка СССР. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, рабочая группа создана во исполнение поручения Президента Украины.

«Уже проведено первое совещание по этому вопросу, мы работаем, и во вторник будем готовы предоставить предварительную информацию о выполнении поручения Президента», - сообщил председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату около 6 млн. украинцев компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которые не были выплачены при прежнем правительстве.

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Акимова считает, что в Украине есть возможность возвратить 6 млрд. грн. по вкладам Сбербанка СССР

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА считает, что в Украине есть возможность возвратить 6 млрд. грн. по вкладам Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в комментарии журналистам.

«Это вполне по силам и по карману на сегодняшний день. Вопрос в том, чтобы эти схемы были увязаны между собой такой интересной идеей, которую высказал сегодня Президент – это идея развития ипотечного кредитования», - сказала И.АКИМОВА.

Она не исключила, что сумма компенсаций может учитываться при предоставлении ипотечного кредитования.

«Когда решались вопросы по возвращению вкладов не только Сбербанка, но и проблемных банков, очень часто 30-35% вкладчиков не забирали наличкой эти деньги, а оставляли в банковской системе. И я думаю, что если сейчас правительство сможет предложить хорошую и качественную схему ипотечного кредитования, многие деньги останутся в банковской системе», - сказала И.АКИМОВА.

Напомним, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату около 6 млн. украинцев компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которые не были выплачены при прежнем правительстве.

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