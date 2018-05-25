К «дорогим» кредитам придется привыкать?

Сейчас не редкость услышать, что получить кредит в банке – большая проблема, дескать, не дают. Но при этом не уточняется, что подразумевается под «не дают».

По данным Национального банка Украины, только за январь т.г. было выдано кредитов на сумму почти 94 млрд. грн. И это в январе - самом богатом на праздники месяце. В декабре 2011 года предоставленные займы составили 137 млрд. грн. В течение всего прошедшего года ежемесячно банки выдавали кредиты на 110 млрд. грн. Объем немаленький, даже с учетом роста курса доллара после кризиса.

Но когда идет речь о кредите, то стоит учесть, что больше половины новых займов - пролонгация старых. Такое положение вещей характерно для украинской банковской системы как до кризиса, так и после него. Банку выгоднее пролонгировать старый кредит «проверенному» клиенту, чем предоставить заем новому лицу, то есть, рискнуть. Кроме того, бизнесу стараются выдавать кредиты изначально с правом пролонгации, чтобы по мере его обслуживания менять условия договора с учетом изменения экономической ситуации в Украине.

Еще одна тенденция – основная масса кредитов предоставляется юридическим лицам. Так, в январе т.г. юрлица получили займы на 87 млрд. грн, а физические лица - только на 7 млрд. грн. В целом за прошедший год доля кредитов юридическим лицам составила 90% всей суммы выданных займов.

Возможно, такой перекос в структуре выдачи кредитов и формирует мнение, что банки не хотят давать взаймы. Но проблема не столько в финучреждениях, сколько в потенциальных заемщиках. Банки при выдаче кредита физическим лицам рассчитывают на хороший залог, их может заинтересовать только платежеспособный клиент. А с этим большие проблемы. Физические лица могут заложить, как правило, б/у автомобиль или участок в глухой провинции. Понятно, что банк такого рода предложения не устраивают - ликвидность низкая. Даже недвижимость не спасает ситуацию. С клиентской платежеспособностью тоже проблемы. Очень мало украинцев могут похвастаться высокой официальной заработной платой. В этой связи банки сконцентрировали внимание на кредитовании без залога. Какой смысл его требовать, если он отсутствует у большинства населения. Так, по итогам января т.г. из общего количества выданных кредитов - 83% потребительские и без залога, за прошедший год - 85%.

По потребительским кредитам, как и ранее, ставки остаются высокими. В январе они в гривне составляли 27,8%, в начале 2011 года - 25,2%. Выдавая кредиты без залога, банки за счет высоких ставок пытаются застраховать свои риски. Как результат - количество желающих брать дорогие займы ограничено.

Вот в этом и состоит главная проблема кредитования населения. Именно в таких условиях и работает отечественный рынок займов. Если юридические лица могут рассчитывать на «дешевый» кредит, то физические - пока только на дорогой. Хотя есть надежда, что «подготовка» к выборам в Верховную Раду простимулирует приток «свежей» гривни в экономику, тогда банки смогут пойти на уступки, т.к. избыток нацвалюты, прежде всего, удешевит стоимость денег. А если притока гривни не будет или она в большей степени уйдет на скупку валюты, то украинцам придется привыкать к дорогим кредитам. Хотя в памяти кредитный бум 2005-2008 годов, но, к сожалению, вечного ничего не бывает.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)