Эксперт: обещание Януковича вернуть советские вклады - невыполнимо и популистское

Возвращение тысячи гривен вкладчикам Сбербанка СССР, анонсированное Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, является невыполнимым популистским обещанием.

Об этом еженедельнику "Зеркало недели. Украина" (9–16 марта) заявил президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР.

«Возвращение тысячи вкладчикам Сбербанка СССР - это просто популистское мероприятие. Оно сформулировано таким образом, что мы вообще собираемся отдать эти деньги населению... Этого никогда не будет», - заявил А.ПАСХАВЕР.

«Как экономист я считаю, что правительство вообще не имело права брать на себя это обязательство. Это обязательство страны, которой не существует. И его невозможно выполнить сугубо экономически», - добавил он.

По словам А.ПАСХАВЕРА, «это было бы возможно, если бы мы имели гиперинфляцию, и эти цифры превратились бы в ничто».

«А пока такого нет, и, я надеюсь, не будет, это сделать невозможно. Отдать же кусочки первой тысячи - возможно. Там осталось невозвращенных шесть миллиардов», — отметил эксперт.

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