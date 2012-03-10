Янукович ожидает представления о назначении Порошенко министром экономики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает представления о назначении Петра ПОРОШЕНКО министром экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам в Каневе Черкасской области.

Президент заметил, что принял для себя решение, но ожидает представления от Кабинета министров, которое, по его информации, уже готово, но еще не передано.

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