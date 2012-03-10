Украина будет искать новые источники инвестиций в Китае?

Китай очень заинтересован в инвестициях в Украину, поэтому официальный Киев будет наверстывать отставание в отношениях с Пекином.

Об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО написал в своей статье для издания "Зеркало недели. Украина" (9 – 16 марта).

Министр считает Китай очень перспективным партнером для Украины. «Две вещи, которые поразили меня в ходе путешествий в КНР в последние годы. Первая - осведомленность китайской стороны, ее понимание непростых реалий украинской политической жизни. И вторая вещь - китайский интерес к Украине. Он не менее выраженный и масштабный, чем наш», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

«Очевидно, что Украина имеет потенциал инвестиционного эльдорадо. Однако мы традиционно (иногда обоснованно, а иногда в силу особенностей национального характера) боимся, что инвестиционный бум выльется в „распродажу Украины“ и конец национального суверенитета», - отметил он.

Министр также выразил убеждение, что приход в Украину китайского инвестиционного капитала - вещь позитивная. «Его не только не нужно бояться, но и следует всячески приветствовать - как фактор, который даст нашей экономике дополнительную стабильность и уверенность в завтрашнем дне», - считает он.

«Были годы, когда, пытаясь опередить время на европейском направлении, мы откровенно отставали на китайском. Наверстывать это отставание непросто. Однако другого пути у нас нет. Китай - это глобальная сила. Причем на поле европейской политики он имеет все шансы быть силой спокойной, не навязчивой, а это для нас особенно интересно», - отметил К.ГРИЩЕНКО.