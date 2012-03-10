Президент Польши подписал бюджет на этот год с дефицитом 11 млрд. долл.

Варшава. Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ на этой неделе подписал принятый парламентом в начале марта государственный бюджет с дефицитом около 11 млрд. долл., или 2,9% ВВП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Польши, польские власти рассчитывают на доходы бюджета текущего года на уровне около 95 млрд. долл. при расходах 106 млрд. долл.

Бюджет базируется на прогнозируемом росте ВВП на 2,5%, инфляции - 2,8% и 12,3% безработицы.

Канцелярия польского Президента отметила, что государственный долг Польши в текущем году номинально увеличится на 6,5 млрд. долл., но его доля к ВВП сократится до 52,4% с 53,7% в прошлом году.

Согласно сообщению, бюджет проектов, финансируемых за счет средств Европейского Союза, в который входит Польша, составит около 25 млрд. долл. с дефицитом 1,5 млрд. долл.

Канцелярия напомнила, что Сейм Польши утвердил окончательную версию бюджета 2 марта, внеся в документ 10 из 11 поправок, которые в феврале подала высшая палата польского парламента - Сената.

Справка УНИАН. Польша предусмотрела дефицит госбюджета прошлого года на уровне почти 13 млрд. долл. при 88 млрд. доходов и 101 млрд. долларов расходов.