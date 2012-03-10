МВФ намерен выделить Греции в течение четырех лет 28 млрд. евро

Международный валютный фонд собирается выделить Греции в течение четырех лет 28 млрд. евро, что составляет 36,7 млрд. долларов для поддержки реализации экономической программы властей страны.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом заявила глава МВФ Кристин ЛАГАРД.

По словам главы фонда, она направит решение о выделении помощи Греции на утверждение совета директоров уже на следующей неделе.

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