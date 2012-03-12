Власть предложит вкладчикам Сбербанка СССР выгодные депозиты для хранения этих денег

Власти предложат вкладчикам Сбербанка СССР выгодные депозитные условия, чтобы были возвращены им деньги, которые остались в банковской системе Украины, работая на укрепление ее ликвидности.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью программе «ТСН-Неделя», показанному в воскресенье.

«Мы рассчитываем на то, что нам удастся какую-то часть людей убедить, чтобы люди оставили эти средства на своих счетах - то есть, не получали наличностью, а оставили на счетах. Мы для этого создадим выгодные условия», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что такой шаг будет не только работать на укрепление ликвидности национальных банков, но и позволит достичь снижения кредитных ставок для финансирования и инвестиций в разные отрасли экономики Украины.

Бесспорно, также отметил Президент, в ходе выплаты долгов вкладчикам Сбербанка СССР в оборот будет введена существенная денежная масса.

«Очень важно, чтобы мы не сорвали здесь и инфляцию, и курс, - сказал он. - Мы все очень серьезно просчитали. Мы не будем это делать в один день. Предусмотрен постепенный рост социальных выплат, некоторые из них стабильные, то есть, они переходят и в 2013 год, и мы рассчитываем, что они будут только расти».

Президент сообщил, что власти будут просить граждан класть средства на депозиты.

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