Значимых предпосылок для продолжения укрепления евро на этой неделе не будет - эксперт

Основным событием текущей недели, способным оказать существенное влияние на доллар США, будет оглашение итогов очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в целом участники рынка не ожидают каких-либо значимых заявлений или существенных изменений в риторике регулятора. Кроме того, важными для валютного рынка станут данные по производственной и потребительской инфляции, темпам роста объемов розничных продаж.

Европейская валюта значительно упрочила свои позиции в последний месяц, но существенных предпосылок для продолжения сложившегося восходящего тренда нет. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, на текущей неделе, в случае пробития евро отметки 1,3100 вероятно тестирование поддержки 1,2965. В случае же если уровни 1,31 ил 1,30 выдержат давление, не исключен рост валюты в область 1,3285.

Британская валюта продолжит коррелировать с евро. Значимой макроэкономической статистики из Великобритании в этот период опубликовано не будет. В случае преодоления поддержки 1,5665 возможно очередное тестирование уровня 1,5565 и далее 1,5495. Тем не менее, последние данные из британской экономики несколько усилили оптимизм относительно перспектив стерлинга, поэтому его дальнейшее падение может быть обусловлено в основном лишь общим укреплением доллара по всему рынку.

Для пары USD/JPY, в случае преодоления отметки 81,70, с позиций технического анализа появляются долгосрочные цели к отметке 84,20.