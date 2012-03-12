Беларусь совершенствует национальную систему стимулирования экспорта

Минск. В Беларуси утверждены меры по совершенствованию национальной системы стимулирования экспорта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, данное решение предусмотрено указом Президента Беларуси от 6 марта №126 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. №534».

«Документ подписан с целью совершенствования национальной системы стимулирования экспорта, а также механизмов страхования экспортных рисков с поддержкой государства», - сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Так, в документе предусматривается предоставление банками экспортных кредитов в белорусских рублях по процентной ставке в размере двух третьих ставки рефинансирования Национального банка, компенсация потерь банкам от предоставления экспортных кредитов в валюте предоставленного кредита, продление срока завершения внешнеторговой операции на период ожидания и выплаты страхового возмещения по договору страхования экспортных рисков с поддержкой государства без разрешения Национального банка, а также введение нового вида страхования экспортных рисков с поддержкой государства – добровольное страхование экспортного факторинга.

«В целях сокращения сроков выдачи экспортных кредитов указом определено, что компенсация потерь банкам от предоставления экспортных кредитов в размере, не превышающем 500 тыс. долл. в эквиваленте, будет производиться по решению Министерства финансов, принимаемому в порядке, установленном Советом министров Беларуси», - уточнили в пресс-службе Президента Беларуси.

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