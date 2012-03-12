В рейтинге "Forbes"-2011 снова 8 украинских миллиардеров. Но вместо Бахматюка - Порошенко

В рейтинге миллиардеров "Forbes" за 2011 год, который опубликован на сайте издания, по-прежнему восемь украинцев. Однако, по сравнению с предыдущим годом, произошли "кадровые" изменения - в список миллиардеров попал Петр ПОРОШЕНКО, а бизнесмен Олег БАХМАТЮК не был на это раз включен в сотню самых богатых в мире.

Украинский депутат и бизнесмен Ринат АХМЕТОВ стал 39-м в рейтинге миллиардеров "Forbes" и первым среди украинцев в этом списке. Его состояние эксперты журнала оценили в 16 млрд долл., не отметив никаких изменений по сравнению с предыдущим годом (в рейтинге-2010 Р.Ахметов также занимал 39 место с состоянием в 16 млрд долл.)

Бизнесмен Виктор ПИНЧУК несколько "обеднел" и с состоянием 3,3 млрд долл. занял 336-ое место (рейтинг-2010: 255 место; 4,2 млрд долл.).

Поднялся в рейтинге Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, заняв 377 место с состоянием в 3 млрд долл. (рейтинг-2010: 459 место; 2,5 млрд долл.).

Также несколько увеличилось состояние Геннадия БОГОЛЮБОВА - он занял 418 место с 2,8 млрд долларов (рейтинг-2010: 459 место; 2,5 млрд. долл.).

По оценкам экспертов, несколько уменьшилось состояние Константина ЖЕВАГО - он занял 719 место с состоянием в 1,8 млрд долл (рейтинг-2010: 488 место; 2,4 млрд долл.).

Незначительно уменьшилось и состояние Юрия КОСЮКА, который занял 960 место с 1,3 млрд долл. (рейтинг-2010: 833 место; в 1,5 млрд. долл.

Аналогичные изменения произошли и бизнесмена Андрея ВЕРЕВСКОГО - он занял 1153 позицию с состоянием в 1 млрд долларов (рейтинг-2010: 1057 место; 1,1 млрд. долл.).

Также 1153 позицию с состоянием в 1 млрд долларов занял и "новичок" рейтинга - Петр ПОРОШЕНКО (рейтинг-2010: не включен).

Справка УНИАН. Р.АХМЕТОВ – владелец «СКМ», владеющей и управляющей активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости. В группу «СКМ» входят компании «Метинвест Холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский ритейл» и другие.

В.ПИНЧУК – основной акционер «Интерпайп» – международная компания. Продукция "Интерпайпа" поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке.

И.КОЛОМОЙСКИЙ и Г.БОГОЛЮБОВ – основные акционеры группы «Приват», которой принадлежат "Приватбанк" и ряд активов в нефтеперерабатывающей и ферросплавной отрасли, а также ряд авиакомпаний.

К.ЖЕВАГО – основной акционер Ferrexpo. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo plc контролирует 97,31% акций ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» – одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

Ю.КОСЮК – основной акционер одной из крупнейших агропроизводственных компаний «Мироновский хлебопродукт». Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов). В настоящее время в состав компании входит более 20 предприятий.

А.ВЕРЕВСКИЙ – основной акционер одной из крупнейших агрокомпаний Кернел. Компания занимается производством и экспортом подсолнечного масла, экспортом зерновых культур, владеет крупнейшей сетью зерновых элеваторов.

П.ПОРОШЕНКО - владелец холдинга "Укрпроминвест", в который входят, в частности, кондитерская корпорация "ROSHEN", автокорпорация "Богдан", завод "Ленинская кузня", холдинг "Укравтозапчасть". Также ему принадлежат медиа-активы на ТВ - 5-й канал.

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