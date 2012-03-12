Цены на валютную пару евро-доллар продолжили падение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0280/8,0340 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2711/0,2715, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5215/10,5310.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3101/1,3103 (среда, 7 марта, – 1,3145/1,3147).

В среду, 7 марта, Нацбанк на рынок не выходил.