Польша впервые за 10 лет сократила инвестиции в Украину

Варшава. Польские предприниматели в прошлом году, впервые за последние 10 лет, сократили инвестиции в экономику Украины.

По данным украинского Госстата, которыми располагает УНИАН, поляки вывели из Украины почти 60 млн. долларов, снизив тем самым суммарный уровень инвестиций до 875,5 млн. долларов.

Польские инвестиции в Украину, которые до 2002 году составляли менее 100 млн. долларов, больше всего выросли в 2007 году: сразу на более чем 400 млн. - до 670 млн. долларов.

Исторический максимум инвестиций поляков в украинскую экономику зафиксирован в 2010 году на уровне 935,8 млн. долларов.

Польские инвестиции в общем объеме в Украине составили на конец прошлого года менее 2%.

По данным посольства Украины в Варшаве, в число крупнейших польских инвестиций в украинскую экономику входят фабрики строительной керамики Cersanit, паркета Barlinek, упаковок CAN-PACK, по производству автозапчастей Inter Groslin, металообработки Polimex Mostostal, а также мебельная Nowy Styl и банки Kredo Bank Plus Bank.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6 млрд. 473,1 млн. долл. прямых инвестиций, что на 8,13% больше показателя за 2010 год (5 млрд. 986 млн. долл.).

Согласно сообщению, общий объем внесенных с начала инвестирования в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) на 31 декабря 2011 года составлял 49 млрд. 362,3 млн. долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами

В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 80% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 12,6 млрд. долл., Германия – 7,4 млрд. долл., Нидерланды – 4,8 млрд. долл., Российская Федерация – 3,6 млрд. долл., Австрия – 3,4 млрд. долл., Великобритания – 2,5 млрд. долл., Франция – 2,2 млрд. долл., Швеция – 1,7 млрд. долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,6 млрд. долл. и США – около 1 млрд. долл.