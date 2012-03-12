Столичные налоговики в феврале увеличили перечисления в сводный бюджет на 32%

Столичные налоговики в феврале 2012 года перечислили в сводный бюджет 3,281 млрд. грн. налогов и сборов, что на 32,3%, или на 800 млн. грн., больше по сравнению с февралем 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

По оперативным данным, в государственный бюджет столичные налоговики перечислили 2,679 млрд. грн., что на 40%, или на 766 млн. грн., больше по сравнению с февралем 2011 года. В том числе в общий фонд госбюджета в феврале было перечислено 2,666 млрд. грн., что также на 40% превышает аналогичный показатель в прошлом году.

Поступления в местный бюджет, по сравнению с февралем 2011 года, увеличились на 6% (на 34,686 млн. грн.) - до 602 млн. грн.