Акимова: Реализация социнициатив Януковича не осложнит переговоры с МВФ

Администрация Президента не ожидает осложнений в переговорах с МВФ в результате реализации социальных инициатив Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге.

Она отметила, что основной проблемой в переговорах с МВФ остается вопрос повышения тарифов.

«Вы понимаете, что тема социальных инициатив тарифы не затрагивает. Поэтому с этой точки зрения существенного воздействия на наши взаимоотношения с МВФ, наверное, не окажет», - сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышения социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, вышедших на пенсии до 2008 года (это коснется около 9 млн. граждан), поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и др.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. дол. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

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