В столице 86% возмещения НДС приходится на малый и средний бизнес

В столице 86% возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) приходится на малый и средний бизнес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) в г. Киев, об этом заявила председатель ведомства Ирина НОСАЧЕВА.

В целом, столичным налогоплательщикам в феврале 2012 года было возмещено НДС на сумму 129 млн. грн., из которых на долю малых и средних предприятий приходится 111 млн. грн.

В автоматическом режиме НДС получили 23 предприятия на сумму 17,5 млн. грн.

Напомним, в январе 2012 года 80 столичных предприятий, имеющих задолженность по возмещению НДС на сумму до 1 млн. грн., получили 11 млн. грн. бюджетной компенсации.