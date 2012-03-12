Поступления от акцизного налога выросли на 30% - ГНСУ

Поступления от акцизного налога в январе-феврале 2012 года выросли на 30%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и составили 532,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Налоговая милиция расценивает такую динамику роста поступлений от акцизного налога как то, что ликероводочный рынок выходит из тени.

В ГНСУ напомнили, что по оценкам налоговой милиции, в конце 2011 года объем теневого рынка алкоголя составил 20%.

Также там напомнили, что законом о госбюджете на 2012 год предусмотрены поступления от акцизного налога на сумму 32 млрд. грн. Сами производители декларируют только 28 млрд. грн.

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