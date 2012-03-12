Расходы на обслуживание госдолга с начала года составили 3,35 млрд.грн.

Расходы по обслуживанию государственного долга Украины, по состоянию на сегодня, 12 марта, составили 3,35 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, расходы по обслуживанию внутреннего государственного долга составили 2,44 млрд. грн., внешнего госдолга — 0,907 млрд. грн.

При этом указывается, что на обслуживание государственного долга помесячной росписью ассигнований общего фонда Госбюджета Украины на январь-март 2012 года предусмотрено 5,714 млрд. грн.

Также сообщается, что на погашение госдолга помесячной росписью финансирования общего фонда Госбюджета на январь-март 2012 года предусмотрено 9,955 млрд. грн. По состоянию на 12 марта расходы по погашению госдолга составили 6,546 млрд. грн., в т.ч. по внутреннему госдолгу — 5,881 млрд. грн., по внешнему госдолгу — 0,665 млрд. грн.

По данным Госказначейства, поступления от проведения государственных заимствований на январь-март 2012 года запланированы уровне 24,392 млрд. грн., при этом по состоянию на сегодня в Госбюджет поступило 8,365 млрд. грн., в т.ч. по внутренним государственным заимствованиям — 8,365 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам последнего аукциона по размещению ОВГЗ 6 марта Минфин привлек в Госбюджет 2,5 млрд. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пророчить дефолт - себе дороже