На межбанке торги закрылись котировками 8,0205/8,0360 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0280/8,0340, к 12:00 цены снизились - 8,0235/8,0290. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0205/8,0360 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2711/0,2715, к 12:00 цены поднялись до 0,2714/0,2718. К закрытию цены вернулись к утренним значениям - 0,2711/0,2715. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5825 (-0,0825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3080/1,3135.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5215/10,5310, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5290/10,5400. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до уровня 10,5185/10,5295.