ГНСУ разработает стандарты отчетности в сфере трансфертного ценообразования

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разработает стандарты отчетной документации в сфере трансфертного ценообразования.

Об этом заявил председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Национальные стандарты в данной сфере будут базироваться на рекомендациях Совета ЕС, определенных в кодексе поведения относительно документации по трансфертному ценообразованию для дочерних предприятий (EUTPD)», - отметил А.КЛИМЕНКО.

По мнению экспертов, усовершенствование государственного регулирования трансфертного ценообразования сделает невозможным распространение практики минимизации налогов с помощью оффшоров.

К разработке соответствующей методики в Украине присоединились эксперты Европейского совещательного центра по вопросам законодательства (UEPLAC).

В ГНСУ напомнили, что в 1979 году Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЕСР) приняла «Руководство по трансфертному ценообразованию для мультинациональных предприятий и налоговых администраций».

На сегодня большинство стран ЕС имплементировали предложенные методы регулирования трансфертного ценообразования к национальному налоговому законодательству. Соответствующие положения содержит и Налоговый кодекс Украины.

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