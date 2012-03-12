Украина хочет рефинансировать свой долг перед МВФ

Украина попросит своего ключевого кредитора - Международный валютный фонд рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by, сказал в интервью агентству "Рейтер" премьер-министр страны Николай АЗАРОВ.

"Украина будет детально и скрупулезно исполнять свои обязательства, в том числе и перед МВФ, но мы вправе поставить таким образом вопрос, чтобы произошел зачет нашей задолженности в счет очередного транша, мы имеем на это право как члены МВФ. Не согласится (МВФ) – значит, погасим", - сказал Н. АЗАРОВ.

По его словам, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

"Я об этом говорил госпоже ЛАГАРД, когда мы с ней обсуждали эти вопросы... Что если МВФ, например, по каким-то причинам не сможет нам предоставить второй транш кредита stand-by, то, по крайней мере, Украина вправе ставить вопрос о том, чтобы МВФ не настаивал на погашении той задолженности, которая образовалась в 2008 году", - добавил премьер.

Справка УНИАН. Украина, выплатившая в феврале 575 миллионов долларов, до конца 2012 года должна вернуть фонду еще примерно 3,1 миллиарда долларов ранее полученных кредитов.

В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

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