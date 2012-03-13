Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0-0,1%. Она неизменна с октября 2010г.

Банк Японии во вторник, 13 марта, принял решение оставить ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,1%, сохранив программу выкупа активов в размере 65 триллионов иен (около 790 миллиардов долларов), говорится в сообщении финансового регулятора.

Решение о сохранении ставки было принято девятью членами совета по денежной политике единогласно. Сохранение базовой ставки совпало с ожиданиями аналитиков.

Такой уровень ключевой базовой ставки остается неизменным с октября 2010 года. Программу выкупа активов регулятор надеется завершить в конце текущего года.

В то же время регулятор принял решение о расширении своей программы кредитования для поддержки экономического роста страны на 2 триллиона иен, до 5,5 триллиона иен. В рамках расширения данной программы банк выделит один триллион иен для предоставления долларовых кредитов компаниям.

Центробанк Японии также отметил, что экономическая активность в стране остается вялой, хотя и отмечены некоторые всплески роста. Регулятор ожидает постепенного восстановления роста экономики страны с текущей вялой динамики наряду с улучшением ситуации в зарубежных экономиках.

Среди рисков для экономических перспектив Японии банк называет высокую степень неопределенности относительно мировой экономики и, в особенности, касательно долгового кризиса в Европе.