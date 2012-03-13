Министры финансов стран еврозоны одобрили предоставление Греции 130 млрд. евро

Министры финансов стран еврозоны одобрили предоставление Греции нового пакета международной помощи на сумму в 130 миллиардов евро.

Как сообщает радио «Свобода», по словам главы Еврогруппы, премьер-министра Люксембурга Жан-Клода ЮНКЕРА, «это второй шанс для Греции» преодолеть нынешний долговой кризис.

Планируется снизить объем задолженности страны к 2020 году до 117% ее валового внутреннего продукта.

15 марта решение об участии в предоставлении Афинам новой помощи должно принять руководство Международного валютного фонда.

Министры стран еврозоны обсудили и ситуацию в Испании, также переживающей кризис. Подтверждено, что к 2013 году эта страна должна снизить дефицит госбюджета до уровня не выше трех процентов ВВП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не станет ли помощь Греции "медвежьей услугой"?