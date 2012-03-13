Пока рейтинги евростран падают доллар становится все более привлекательным - эксперт

Пока рейтинги европейских стран постепенно падают, умеренное восстановление американской экономики делает доллар все более привлекательным, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, если сегодняшнее сопроводительное заявление после заседания FOMC натолкнет рынок на мысль, что дополнительного смягчения монетарной политики не последует, тогда вероятно укрепление доллара против основных соперников. Дополнительным катализатором к росту валюты могут стать сильные уровни розничных продаж.

В паре EUR/USD, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, не исключен откат к поддержке 1.31, после чего откроется путь к 1.3040. Тем не менее, стоит учитывать и развитие ситуации на европейских рынках: превышение прогнозных значений индексом экономических настроений ZEW и низкие уровни доходности по португальским гособлигациям могут стимулировать укрепление единой европейской валюты. В результате, можно ожидать ее восстановление к отметке 1.32 с дальнейшей целью 1.3260.