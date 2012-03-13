Азаров: инфляция развивается на уровне 3% за год. Прогноз на т.г. - 7,9%

Инфляция в Украине по итогам первых двух месяцев текущего года развивается на уровне 3% в годовом исчислении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня, 13 марта, в ходе встречи с представителями иностранных компаний, работающих в Украине.

«За первые два месяца мы имеем порядка 0,3% (инфляции – УНИАН). То есть в годовом исчислении пока идем на уровне примерно 3%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля украинский премьер заявил, что считает оптимальными меры, которые проводит правительство Украины для стимулирования экономического роста.

По данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Инфляция в январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.