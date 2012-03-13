Активы украинских банков в феврале выросли на 0,8% - до 1,062 трлн. грн.

Активы украинских банков в феврале 2012 г. выросли на 0,8%, с начала т.г. - на 0,3%, - до 1,062 трлн. грн. Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, общие активы в прошлом месяце выросли на 0,8% - до 1,220 трлн. грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 67,5%, вложения в ценные бумаги - 7,1%, корреспондентские счета в других банках - 6,7%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,3%, основные средства и нематериальные активы - 4,5%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 1% - до 904 млрд. грн., из которых средства физлиц составили 320,6 млрд. грн., или 35,5%, средства субъектов хозяйствования - 174,1 млрд. грн., или 19,3%, межбанковские кредиты и депозиты - 166,9 млрд. грн., или 18,5%.

Капитал банков в феврале увеличился на 0,4% - до 158,2 млрд. грн., и составил 14,9% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 0,64% - до 173 млрд. грн.

По состоянию на 1 февраля 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.

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