Кабмин одобрил отчет о выполнении бюджета-2011 с дефицитом 23,5 млрд. грн.

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении Закона “О Государственном бюджете Украины на 2011 год” с дефицитом 23 млрд. 557,5 млн. грн.

Соответствующее распоряжение №120 от 7 марта размещено на сайте правительства.

Отчет одобрен для подачи в Верховную Раду, Президенту Украины и Счетной палате.

Согласно отчету, доходы бюджета в сумме составляют 314 млрд. 616,9 млн. грн., расходы — 333 млрд. 459,5 млн. грн., объем возвращения кредитов — 2 млрд. 288,7 млн. грн., объем предоставления кредитов — 7 млрд. 3,6 млн. грн.

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