Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине сократилось в 7,3 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе 2012 года составило 58,7 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 429,4 млн. долл. в январе 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе экспорт товаров составил 5326,7 млн. долл., импорт - 5385,4 млн. долл. По сравнению с январем 2011 года экспорт увеличился на 14,5%, импорт — на 6%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,99 (в январе 2011 года – 0,92).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 174 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 31,3% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 14,2%, механическое и электрическое оборудование – 8,1%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,2%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,8%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,3% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем 2011 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 6,6% до 7,8%, железнодорожных локомотивов – с 5,3% до 6,8%. При этом уменьшилась доля черных металлов и изделий из них — с 36,4% до 31,1%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 7% до 5,3%, продуктов неорганической химии – с 4% до 2,5%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 4,4% до 6,9%, электрических машин – с 5,4% до 5,9%. Сократилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 46,2% до 40,8%, фармацевтической продукции – с 3,1% до 2,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинский бренд - торговля «в минус»