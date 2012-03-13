Азаров считает необходимым легализовать зарплаты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и легализовать зарплаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил во время встречи с руководителями представительств иностранных компаний, работающих в Украине.

«Сейчас речь идет о снижении начислений на фонд оплаты труда – это действительно для нас серьезная проблема, связанная, прежде всего, с дефицитом Пенсионного фонда. Но, тем не менее, мы найдем решение этой проблемы и постепенно будем уменьшать нагрузку на фонд оплаты труда. Нам нужно легализовать зарплату. Каким путем мы это сможем сделать? Путь только один – нужно сделать так, чтобы предпринимателю было выгодно платить зарплату "по-белому"», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Государственной налоговой службы Украины в г. Киеве, в столице до 600 тыс. работников получают заработную плату «в конверте».