ВР планирует ввести мораторий на ряд штрафных санкций к плательщикам единого налога

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно совершенствования некоторых налоговых норм).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 419 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается исключение из налогообложения налогом на доходы физических лиц в части суммы компенсационных выплат в иностранной валюте, что выплачиваются, в соответствии с законом, работникам дипломатической службы, направленным в длительную командировку (изменения к статье 165 Налогового кодекса Украины).

Также предложены изменения к Налоговому кодексу и некоторым другим законам относительно налога на прибыль предприятий - предусматривается уточнение правил налогообложения при поставках энергоносителей населению, которое платит стоимость тарифа по регулируемой цене (изменения к статьям 137 и 138 Налогового кодекса Украины). Также предусмотрені изменения относительно налога на добавленную стоимость - предусматривается упрощение процедуры взятия на учет плательщиков единого налога плательщиками налога на добавленную стоимость (комплекс изменений к разделу I и V Налогового кодекса Украины).

В законопроекте также предусмотрено упрощение начисления налога на добавленную стоимость операций, которые осуществляются в туристической отрасли (изменения к статье 207 Налогового кодекса Украины).

Относительно экологического налога - устранение двойного налогообложения экологическим налогом размещения субъектами ведения хозяйства отходов на специально отведенных местах или объектах, размещенных на собственных территориях (изменения к статьям 240 и 242 Налогового кодекса Украины).

Относительно платы за землю - определить четкий механизм установления и обнародования решения советов относительно нормативной денежной оценки земельных участков и ставок земельного налога за земельные участки, расположенные в пределах населенных пунктов, нормативная денежная оценка которых не проведена.

В пояснительной записке отмечается, что данным законопроектом дается более четкое понимание включения плательщиками единого налога в состав сумм доходов от бесплатно полученных товаров и сумм кредиторской задолженности исходя из данных учета, которые должны вести плательщики единого налога разных групп.

Кроме того, данным законопроектом предусматривается введение моратория на применение штрафных санкций к плательщикам единого налога за нарушение в период с 1 января по 31 декабря 2012 года порядка начисления, правильности заполнения налоговых деклараций плательщиком единого налога и полноты уплаты сумм единого налога, уплату единого налога в размере 15% для плательщиков первой и второй группы в случае осуществления деятельности, не указанной в свидетельстве плательщика единого налога, а также ввести мораторий на применение административных взысканий в виде штрафа за неправильность заполнения в период с 1 января по 31 декабря 2012 года книги учета доходов и книги учета доходов и расходов.

Проект закона предусматривает совершенствование некоторых налоговых норм, в частности, завершение внедрения принципа “единого окна” при осуществлении государственной регистрации субъектов ведения хозяйства и взятия их на учет в органах государственной налоговой службы. Предлагается в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей указывать данные о взятии субъекта ведения хозяйства на учет в органах государственной налоговой службы (изменения к статьям 64 и 65 Налогового кодекса Украины). При открытии субъектами ведения хозяйства счета в банке, для подтверждения взятия их на учет в соответствующих органах, предлагается использовать выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, которая выдается государственным регистратором при проведении государственной регистрации юридического лица и физического лица – предпринимателя на следующий рабочий день с даты государственной регистрации бесплатно (изменения к статье 69 Налогового кодекса Украины). Эти новации предлагается ввести одновременно с Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно взятия на учет юридических лиц и физических лиц - предпринимателей”.