Совет министров ЕС может лишить Венгрию помощи

Брюссель. Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС на заседании 13 марта принял решение лишить Венгрию части помощи из Фонда сближения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр финансов председательствующей в Европейском Союзе Дании Маргрет ВЕСТАГЕР после заседания.

“Мы приняли решение, подчеркнув, что отменим его немедленно, если Венгрия примет необходимые корректирующие меры к заседанию совета в июне”, - сказала она.

“Как только эффективные меры будут приняты, Еврокомиссия без задержки подготовит предложения об отмене решения о приостановке помощи”, - добавил ответственный за экономические и монетарные дела вице-президент Еврокомиссии Олли РЕН.

Согласно предложению Еврокомиссии, ЕС приостановит предоставление Венгрии помощи из Фонда сближения в 495 млн. евро, предусмотренной на 2013 год.

Это 0,5% ВВП страны и 29% всех предусмотренных расходов из фонда сближения для Венгрии на 2013 год.

По словам М.ВЕСТАГЕР, принятое решение является важным сигналом для всех стран-членов Евросоюза о необходимости “играть по правилам”.

Она отметила, что именно решение предоставить Венгрии дополнительное время для исправления недостатков в вопросе дефицита бюджета является свидетельством желания европейских министров продемонстрировать, что правила остаются одинаковыми для всех, кто хочет и готов им следовать.

“Это также сигнал для всех других стран-членов, что мы готовы реализовывать те решения, о которых договорились”, - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия 22 февраля предложила приостановить предоставление части помощи Венгрии вследствие чрезмерного дефицит бюджета.

Венгрия находится под процедурой относительно чрезмерного дефицита бюджета с момента присоединения к ЕС в 2004 году.

По итогам 2011 года Еврокомиссия ожидает, что бюджет Венгрии будет выполнен с профицитом в 3,5%, однако это станет результатом перевода частных пенсионных фондов, объем накоплений которых составляет 10% ВВП, в бюджет. Иначе дефицит Венгрии по итогам 2011 года достиг бы 6%.

Еврокомиссия ожидает, что по итогам 2012 года Венгрия снова будет иметь дефицит бюджета, который превышает предельно разрешенные показатели в 3% ВВП.

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