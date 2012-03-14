Золото дешевеет на укреплении доллара

Стоимость золота по итогам торгов во вторник, 13 марта, снизилась после того, как результаты заседания ФРС США подтолкнули вверх курс доллара по отношению к мировым валютам.

Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 0,3% - до 1694,2 доллара за тройскую унцию.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос во вторник до 80,23 пункта с 79,87 пункта к концу предыдущих торгов после того, как ФРС США оставила без изменений денежную политику и отметила улучшения в национальной экономике, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство MarketWatch.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%, в феврале металл подешевел на 1,7%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года.