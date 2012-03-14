Ближайшее время доллар будет укрепляться на положительной статистике из США - эксперт

Сильные данные по розничным продажам США и оптимистичные комментарии FOMC на тему темпов восстановления рынка труда будут оказывать поддержку американской валюте в ближайшее время, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине,

Как отмечают аналитики, сегодня будут опубликованы отчеты второстепенной важности – промпроизводство и HICP Е-17. В текущих условиях рынок может среагировать на показатели лишь если они значительно отклонятся от прогнозов. В случае позитивных данных пара EUR/USD сможет пробить отметку 1.31, однако вряд ли уйдет выше 1.3160. Более вероятным, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, кажется ее дальнейшее ослабление через 1.3060 к 1.30.

Курс пары GBP/USD может снизиться, если данные по рынку труда разочаруют. Прирост безработных ожидается на уровне 7 тысяч, что уже не радужно. Если показатель окажется выше, реакция GBP не заставит себя ждать. Таким образом, первичной целью пара выберет отметку 1.5660 и далее 1.5600.

Пара USD/JPY способна откатиться в район 82.50 с дальнейшей целью на 82.30. Недостаток экономических данных из Австралии может обусловить сдержанную динамику AUD/USD. Скорее всего, пара продолжит удерживаться в рамках узкого диапазона 1.0500–1.0555.