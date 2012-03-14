Торги на межбанке открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0150/8,0210 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2716/20, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4570/10,4665. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3043/45 (вторник — 1,3163/65).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.