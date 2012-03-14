Минфин готовит изменения в госбюджет

Министерство финансов 12 марта начало подготовку изменений в государственный бюджет 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в ходе заседания Кабинета министров.

«В понедельник (12 марта – УНИАН) Министерство финансов начало подготовку изменений в Государственный бюджет на 2012 год, направленных на выполнение социальных инициатив Президента Украины», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что в перспективе среднесрочное планирование экономического развития Украины также будет пересмотрено с учетом этих инициатив. В частности, в ходе пересмотра бюджета 2012 года, по словам премьер-министра, будут пересмотрены размеры пенсий 9 миллионам пенсионеров, что предусматривает рост выплат минимум на 100 грн. в месяц. Также планируется увеличить размер выплат 1 миллиону участников войны. А также в два раза планируется увеличить одноразовую помощь инвалидам войны ко Дню Победы.

Также, отметил Н.АЗАРОВ, Минфину вместе с Нацбанком поручено просчитать все нюансы, связанные с поведением компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка СССР.

Как сообщал УНИАН, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.

Как сообщила первый заместитель Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге 12 марта, на реализацию инициатив Президента в текущем году нужно около 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.