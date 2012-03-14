Тигипко уверяет - реализация социнициатив Януковича не увеличит дефицит госбюджета

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что реализация социальных инициатив Президента Украпины Виктора ЯНУКОВИЧА не приведет к увеличению дефицита государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Дефицит бюджета в такой ситуации мы увеличивать не должны. Он должен остаться на своем уровне», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что средства для реализации инициатив будут обеспечены путем увеличения доходной части или перераспределения статей бюджета. «Мы будем все делать или через перераспределение каких-то частей бюджета, если такие мы найдем, или за счет того, что мы будем увеличивать доходную часть. В том числе за счет введения некоторых законов», - сказал С.ТИГИПКО.

С.ТИГИПКО отметил, что на реализацию программы потребуется порядка 16 млрд. грн. и расход этой суммы на социальную сферу не может привести к ухудшению экономической ситуации. «Все как-то очень переживают, что 16 млрд. могут как-то сорвать какую-то финансовую стабильность и так далее… Это не та цифра, которая может что-то сорвать в плане финансовой стабильности. Мы выполним все, что обещали, до копеечки», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, во время правительственного заседания 7 марта В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышения социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, вышедших на пенсии до 2008 года (это коснется около 9 млн. граждан), поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и др.

Как сообщила первый заместитель Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге 12 марта, на реализацию инициатив Президента в текущем году нужно около 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.

По словам И.АКИМОВОЙ, средства для реализации социальных инициатив будут получены за счет увеличения экономического роста, в частности, за счет превышения плановых показателей по НДС и налогу на прибыль.

Она также отметила, что увеличение доходов ожидается от действия закона о налоге на богатство.

По ее словам, увеличение социальных выплат, инициированных Президентом, может повысить инфляцию максимум на 1,5%.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ также убежден, что реализация социальных реформ, инициированных Президентом, не окажет серьезного негативного влияния на макропоказатели.

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