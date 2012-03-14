Тигипко: Переговоры с МВФ зашли в тупик

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО считает, что переговоры Украины с Международным валютным фондом зашли в тупик из-за несогласованности позиции о повышении тарифов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что не располагает информацией о планах привлечь какую-либо из иностранных компаний в качестве лоббиста для разрешения проблемного вопроса.

«Про американских лоббистов не знаю, а то, что мы действительно зашли в тупик, – это точно», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что кроме вопроса о тарифах, все остальные вопросы по сотрудничеству согласованы.

Напомним, Международный валютный фонд предлагает для последующего выделения Украине средств кредита stand-by повысить тарифы на газ (как товарный ресурс) для населения на 30% с последующим повышении его до уровня себестоимости ресурса, а для предприятий теплокоммунэнерго - на 58% с полным перенесением этого роста на отопительные тарифы для конечного потребителя - населения. Эта информация содержится в комментариях Министерства экономического развития и торговли Украины, подготовленных для продолжения переговоров с МВФ.

«Вместе с тем, даже после такого повышения домохозяйства и предприятия ТКЭ будут платить менее 25% от стоимости импортированного газа», - отмечают в МВФ.

В связи с этим, в МВФ настаивают на необходимости дальнейшего постепенного повышения цены газа на 20% до выхода, как минимум, на уровень себестоимости.

«Необходимо будет осуществлять последующее повышение тарифов на газ, причем правительство должно объявить о графике последующего 20% повышения, которое будет осуществляться раз в полгода до тех пор, пока не будет обеспечено полное возмещение себестоимости ресурса», - говорится в предложениях МВФ.

Согласно комментариям Министерства экономического развития и торговли Украины, в правительстве категорически отвергают такой вариант.

В частности, в Минэкономразвития, оценив предложенную МВФ схему повышения тарифов, пришли к заключению, что на нее просто «нельзя согласиться».

Минэкономразвития делает акцент на том, что параллельно с повышением тарифов на газ на 30% нужно принимать меры по улучшению ситуации в газовом секторе. Среди них: достижение меньшей зависимости от российского газа; повышение внутренней добычи, в частности, на шельфе Черного моря; экономия ресурсов; переход ТЭЦ на другие виды топлива (торф, бурый уголь); изменение схем теплоснабжения (нужно перейти со старых ТЭЦ на мини-котельные, что позволит вывести из эксплуатации неэффективные ТЭЦ и на 20% сократить потребление газа).

Что же касается повышения цены газа для предприятий ТКЭ, то в комментариях Минэкономразвития подчеркивается, что пока не ясно, какой она будет в результате переговоров с Россией.

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"Чисто" дружба с МВФ: и без денег, и без демократии

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.