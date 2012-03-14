Правительство выделило 79 млн. грн. для оказания гуманитарной помощи Кубе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА.

Таким образом, правительство удовлетворило просьбу В.БАЛОГИ по поводу оказанию гуманитарной помощи, внесенную им с голоса в начале заседания правительства.

Министр отметил, что за эти деньги будут закуплены 20 тыс. тонн карбамида у Одесского припортового завода, и эти удобрения будут направлены на Кубу.

По словам В.БАЛОГИ, решение правительства принято во исполнение поручения Президента об оказании гуманитарной помощи Кубе.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оказании гуманитарной помощи Республике Куба.

Этим документом Кабинету министров Украины поручено обеспечить оказание Кубе такой помощи.

Позднее премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил, что в рамках гуманитарной помощи Украина предоставит Кубе 20 тыс. тонн удобрений.