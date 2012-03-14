В Украине денежная масса увеличилась на 0,6%, монетарная база сократилась на 0,6%

В Украине денежная масса в феврале увеличилась на 0,6% (с начала года уменьшилась на 0,9%) - до 679,4 млрд. грн., монетарная база сократилась на 0,6% (с начала года на 4,7%) - до 228,5 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в прошлом месяце увеличился на 0,4% (с начала года — на 0,1%) - до 489,4 млрд. грн. В частности, депозиты юридических лиц сократились на 3% (с начала года — на 7,8%) - до 167,4 млрд. грн., депозиты физических лиц увеличились на 2,3% (с начала года на 4,7%) - до 322 млрд. грн.

Общий объем кредитных вложений вырос на 0,5% (с начала года сократился на 0,2%) - до 791,4 млрд. грн. При этом отдельные данные касательно объемов по кредитам юридическим и физическим лицам НБУ не предоставляет.

Объем наличности вне банков увеличился на 1% (с начала года сократился на 3,2%) – до 186,5 млрд. грн.

Объем корсчетов банков на конец месяца составил 16,4 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 15,1 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 7,65 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец месяца составил 4,7 млрд. грн.

В феврале объем мобилизационных операций Нацбанка составил 10 млн. грн. (с начала года 72 млн. грн.), операций по рефинансированию банков — 2,5 млрд. грн. (с начала года — 5,4 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд. грн., монетарная база - на 6,3% - до 239,9 млрд. грн.